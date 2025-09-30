پخش زنده
در ماههای اخیر قیمت برنج ایرانی در بازار به شکل بیسابقهای افزایش یافته حتی انواع خارجی آن هم با نرخهای قبلی در دسترس نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسئولان هم با راهاندازی گشتهای تنظیم بازار بهصورت محسوس و نامحسوس هر روز وعده کنترل قیمتها را می دهند.
وعدههایی که مردم آن را بیشتر نمایش رسانهای میدانند تا نظارت واقعی.
گشتهای فرمالیته نه میتوانند دلالان را مهار کنند و نه سفره مردم را پرتر، بلکه برای تزریق آرامش به بازار باید بهجای نمایشهای مقطعی به اصلاحات ریشهای در تولید، توزیع و نظارت اندیشید.
برای پیگیری این موضوع در خبر صبحدم، حسین رحیمیان مدیر کل تعزیرات حکومتی استان حضور داشت و توضیحاتی ارائه کرد و همچنین ارتباط تلفنی برقرار شد با سهرابی معاون بازرگانی جهاد کشاورزی استان.