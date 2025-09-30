پخش زنده
بیشترین ماموریت آتش نشانی شاهین شهر برای نجات محبوس شدگان در اتاق آسنسور بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه در مانور روز ایمنی و آتش نشانی شاهین شهر با تجلیل از ایثارگریهای آتش نشانان به ویژه در ایان دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت:پارسال نیروهای خدمت رسانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شاهین شهر به ۱۹۰۰ ماموریت امدادرسانی کرده است.
ناصر اسدی افزود: در این ماموریتها آتش نشانان عملیات غریق نجات، نجات مصدومان حوادث، عملیات امداد حوادث ساختمانی و عملیات نجات در حوادث آتش سوزی را تمرین کردند.
وی در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان گفت: همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شاهین شهر ومیمه با قرارگاههای محلات و ارائه راهکارهای عینی با هدف تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات از جمله مصوبات این نشست بود
فرماندار شاهین شهر و میمه در این نشست همچنین بر همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمی برای تحقق مصوبات این جلسات تاکید کرد.