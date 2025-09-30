پخش زنده
امروز: -
محمد قاسمی شناگر ملیپوش ایران در مسابقات ماده ۴۰۰ متر آزاد قهرمانی ورزشهای آبی آسیا در هند با شکستن حدنصاب ملی به عنوان نفر دوم به فینال این ماده راه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد قاسمی شناگر ملیپوش ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا در ماده ۴۰۰ متر آزاد با زمان ۳ دقیقه، ۵۶ ثانیه و ۱۸ صدم ثانیه رکورد ملی ایران را که پیش از این ۳ دقیقه، ۵۶ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه بود، ارتقا داد.
این شناگر ملیپوش به عنوان نفر دوم به فینال ماده ۴۰۰ متر آزاد راه یافت. فینال این ماده بعدازظهر امروز سه شنبه برگزار میشود.
محمد قاسمی در این رقابتها، در ماده ۲۰۰ متر آزاد هم رکورد ملی ایران را ارتقا داد و در جایگاه هفتم قهرمانی ورزشهای آبی آسیا قرار گرفت.
محمد قاسمی فردا چهارشنبه هم در ماده ۸۰۰ متر آزاد در این رقابتها شنا خواهد کرد تا به کار خود در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا پایان دهد.