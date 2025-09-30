پخش زنده
«اورسولا فوندرلاین» رئیس کمیسیون اروپا در واکنش به طرح «دونالد ترامپ» برای پایاندادن به جنگ غزه با تاکید بر اینکه «درگیریها باید پایان یابد»، گفت که اتحادیه اروپا آماده مشارکت در این طرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از خبرگزاری رویترز، اورسولا فوندرلاین در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: از طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال میکنم. از همه طرفها میخواهم که اکنون این فرصت را غنیمت بشمارند. اتحادیه اروپا آماده مشارکت است.
این مقام اروپایی افزود که «درگیریها باید پایان یابد و کمکهای بشردوستانه فوری به مردم غزه ارائه شود» و همه اسرای صهیونیست نیز بهسرعت آزاد شوند.
کاخ سفید ساعاتی پس از نشست مطبوعاتی مشترک دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در بیانیهای متن طرح ۲۰ مادهای رئیسجمهوری آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه را منتشر و ادعا کرد که این طرح در صورت پذیرش از سوی طرفین، به توقف فوری جنگ منجر خواهد شد.
این طرح که با فشار بر رژیم صهیونیستی برای توقف عملیات نظامی همراه است، شامل نکات قابلتوجهی است.
وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ترامپ از انتصاب تونی بلر نخستوزیر اسبق انگلیس به ریاست یک نهاد موقت برای اداره نوار غزه پس از جنگ حمایت میکند. این نهاد موقت که انتظار میرود حداقل برای چند سال سکان هدایت غزه را بر عهده داشته باشد، با حمایت یک نیروی حافظ صلح بینالمللی به رهبری کشورهای عربی همراه خواهد بود.
در بیانیه کاخ سفید آمده است که در صورت پذیرش طرح، تمامی اسرای اسرائیلی اعم از زنده و جانباخته طی ۷۲ ساعت بازگردانده شده و زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. تمامی عملیات نظامی اسرائیل متوقف شده و خطوط نبرد تا زمان اجرای کامل توافق در وضعیت کنونی باقی خواهد ماند.
یکی از نکات مهم طرح ادعایی آمریکا، طرح ادعای غیرممکن بودن آوارگی اجباری ساکنان غزه و همچنین عدم حضور حماس در ساختار حکومتی آینده غزه است؛ ادعایی که با واقعیتهای میدانی غزه تناسبی ندارد.
این طرح همچنین خواستار تشکیل یک نهاد بینالمللی و یک کمیته فلسطینی مشترک برای اداره نوار غزه است. این اقدام با هدف ایجاد یک ساختار حکومتی فراگیر و با مشارکت فلسطینیان و جامعه بینالمللی صورت میگیرد.