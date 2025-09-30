پخش زنده
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری مسائل حوزه تولید با تأمین شرایط مناسب برای کشاورزان ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی کشوری نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ و جویبار در مجلس، تأمین انرژی را از نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی نام برد و گفت: مشکل کمبود و تأمین برق کارخانجات و واحدهای شالیکوبیها با پیگیریهای انجام شده مرتفع شد.
نایبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآورشد: بر اساس تصمیم اتخاذ شده و دستور رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی، برق واحدها و مجموعههای شالیکوبیها با همکاری شرکت توزیع برق تا اتمام فرآیند تولید و فرآوری برنج، بدون قطعی با اختلال مواجه نخواهد شد.
کشوری با تأکید بر اهمیت حمایت از کشاورزان و رفع مشکلات حوزه کشاورزی اظهار داشت: پیگیری مسائل این حوزه با تأمین شرایط مناسب برای کشاورزان از اولویتهای اصلی کارها است و تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.