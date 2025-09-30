رقابت بیش از ۵۰۰ گروه سرود در جشنواره آوای آدینه
با رقابت بیش از ۵۰۰ گروه سرود از ۲۸ استان کشور، سومین جشنواره ملی سرود «آوای آدینه» در ساوجبلاغ به ایستگاه پایانی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
حجتالاسلام علیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در این مراسم با اشاره به نقش جوانان در تقویت نماز جمعه و گسترش فرهنگ دینی گفت: حضور نسل جوان در صحنه سرودهای فاخر، جلوهای از بالندگی فرهنگی و اجتماعی کشور است. امروز جوانان ثابت کردهاند که میتوانند با زبان هنر، پیام مقاومت، معنویت و همبستگی را در جامعه طنینانداز کنند.
حجتالاسلام مختاری امام جمعه ساوجبلاغ و دبیر جشنواره، با ارائه گزارشی از روند برگزاری اظهار داشت: در سومین دوره جشنواره ملی سرود آوای آدینه، ۵۲۹ گروه سرود از ۲۸ استان کشور ثبتنام کردند که پس از مراحل داوری، ۳۵ گروه از ۱۱ استان به مرحله نهایی راه یافتند.
وی افزود: ۸۰ گروه در بخش سرود فارسی پسران، ۸۰ گروه در بخش سرود فارسی دختران، ۹۰ گروه در بخش سرود محلی، ۴۰ گروه در بخش آکاپلا و ۲۵ اثر در بخش تولیدات استودیویی شرکت داشتند. همچنین در بخش رأی مردمی بیش از ۱۲۰ هزار پیامک از سراسر کشور ثبت شد که نشاندهنده گستردگی و استقبال چشمگیر از این جشنواره است.
حجت الاسلام مختاری با تأکید بر نقشآفرینی نسل جوان گفت: جشنواره آوای آدینه امروز تنها یک رقابت هنری نیست؛ بلکه جریانی ملی برای پیوند عمیقتر نوجوانان و جوانان با آرمانهای انقلاب، مقاومت اسلامی و جایگاه والای نماز جمعه است.»
از گروههای برگزیده در بخشهای مختلف تقدیر به عمل آمد و سومین دوره جشنواره ملی سرود آوای آدینه به کار خود پایان داد.