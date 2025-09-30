مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در سفر یک روزه به برخوار، مسائل و مشکل‌های حوزه اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار را بررسی کرد.

بررسی مسائل و مشکل‌های حوزه اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار

بررسی مسائل و مشکل‌های حوزه اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ محمدرضا ترحمی در سفر به شهرستان برخوار از امامزاده ابراهیم این موسی بن جعفر علیه السلام، دانشگاه علوم قرانی، بیمارستان امام رضا علیه السلام بازدیدکرد

وی گفت: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از فعالیت‌های علمی و بهداشتی و سلامت حمایت می‌کند.

فرماندار برخوار نیز گفت: شهرستان برخوار ۳۲۰ موقوفه با هزار و ۶۳۰ رقبه و ۵۹ محل مصرف موقوفات دارد که مهمترین آن عزاداری سید و سالار شهیدان، بهداشت، درمان و سلامت، علم آموزی و فعالیت‌های قرآنی است.

رضا علی معصومی افزود: در شهرستان برخوار ۱۳ امامزاده و ۱۲۳ مسجد که در طول سال اقدام به برگزاری فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی می‌کند.