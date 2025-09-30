پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: پکن از هر اقدامی که به کاهش تنش بین فلسطین و اسرائیل کمک کند، استقبال و حمایت میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، «گوئو جیاکا ن» در نشست خبری روز سه شنبه، از طرفهای مربوطه خواست قطعنامههای مربوطه سازمان ملل را به طور مؤثر اجرا کنند بلافاصله آتشبس کامل در غزه را برقرار و هر چه سریعتر فاجعه بشردوستانه در این منطقه را کاهش دهند.
او تأکید کرد: چین معتقد به پایبندی به اصل «حکومت بر فلسطین توسط فلسطینیان» است و آمادگی دارد به همراه جامعه بینالملل، برای دستیابی به یک راهحل جامع، عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین در اسرع وقت، تلاشهای خستگیناپذیر انجام دهد.