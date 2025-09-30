مدیر کل کانون پرورش فکری استان البرز از عضویت رایگان در مراکز کانون استان همزمان با هفته ملی کودک از پانزدهم تا بیست و یکم مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، عاشری با اشاره به برگزاری جشن ملی نوخوانها همزمان با هفته ملی کودک گفت: این رویداد ویژه دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی است و با هدف تقویت مهارت خواندن، ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش دایره مخاطبان کانون طراحی شده است.
وی با اعلام عضویت رایگان این کودکان در مراکز کانون از پانزدهم مهر گفت: جشن ملی نوخوانها با عنوان جشن ورود کلاس اولیها به دنیای شگفت انگیز کتابخانهها از ۱۹ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز برپا خواهد شد.