اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته نخست لیگ سی و هشتم هندبال مردان ایران اعلام شد.

اسامی داوران و ناظران هفته اول لیگ برتر هندبال ایران

اسامی داوران و ناظران هفته اول لیگ برتر هندبال ایران

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته نخست سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که به این شرح است:

* پرواز هوانیروز - سنگ‌آهن بافق

داوران: عرفان شکیبا - صلاح کریمیان

نماینده فدراسیون: محمود یوسفیان

ناظران فنی: مصطفی باباملکی - حامد بیات

* استقلال کازرون - صنعت مس کرمان

داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان

نماینده فدراسیون: اصغر سهمی

ناظران فنی: محسن کرباسچی - مهدی قالبتراش

* فرازبام خائیز دهدشت – سایپا تهران

داوران: امین رضایی - جواد یزدانیان

نماینده فدراسیون: غلامحسین نکویی

ناظران فنی: فرامرز می‌آبادی - حمید میر لوحی

* هپکو اراک – نیروی زمینی سبزوار

داوران: شهاب شریعت - حسین جلیلی

نماینده فدراسیون: اکبر ریاحی

ناظران فنی: منصور برقی - محمدعلی قاسمی

* فولاد مبارکه سپاهان - نفت و گاز گچساران

داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی

نماینده فدراسیون: اردشیر جانثاری

ناظران فنی: اکبر خاکپور - مهدی توکلی

دیدار‌های هفته نخست سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز، سه‌شنبه ۸ و فردا چهارشنبه ۹ مهر ماه برگزار می‌شود.