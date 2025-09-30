پخش زنده
اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته نخست لیگ سی و هشتم هندبال مردان ایران اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته نخست سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کرد که به این شرح است:
* پرواز هوانیروز - سنگآهن بافق
داوران: عرفان شکیبا - صلاح کریمیان
نماینده فدراسیون: محمود یوسفیان
ناظران فنی: مصطفی باباملکی - حامد بیات
* استقلال کازرون - صنعت مس کرمان
داوران: احمد قیصریان - امیر قیصریان
نماینده فدراسیون: اصغر سهمی
ناظران فنی: محسن کرباسچی - مهدی قالبتراش
* فرازبام خائیز دهدشت – سایپا تهران
داوران: امین رضایی - جواد یزدانیان
نماینده فدراسیون: غلامحسین نکویی
ناظران فنی: فرامرز میآبادی - حمید میر لوحی
* هپکو اراک – نیروی زمینی سبزوار
داوران: شهاب شریعت - حسین جلیلی
نماینده فدراسیون: اکبر ریاحی
ناظران فنی: منصور برقی - محمدعلی قاسمی
* فولاد مبارکه سپاهان - نفت و گاز گچساران
داوران: افشین خراسانی - حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: اردشیر جانثاری
ناظران فنی: اکبر خاکپور - مهدی توکلی
دیدارهای هفته نخست سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور امروز، سهشنبه ۸ و فردا چهارشنبه ۹ مهر ماه برگزار میشود.