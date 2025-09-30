قابلیت انتقال سوابق بیمهای بین صندوق بیمه ، روستائیان و عشایر و تأمین اجتماعی
مختار اسدیان گفت: سوابق بیمهای بین صندوق بیمه روستائیان و عشایر و تأمین اجتماعی قابل انتقال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر این استان گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال ۱۳۸۴ در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی که عدالت اجتماعی را حق عمومی شهروندان میداند، تشکیل شد. مختار اسدیان افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر یک صندوق دولتی است که در این صندوق دولت به عنوان کارفرما ۷۰ درصد از حق بیمه را پرداخت میکند و متقاضیان بیمه تنها ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت میکنند. اسدیان سن عضویت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر را از ۱۸ تا ۵۰ سال اعلام کرد و ادامه داد: و حق عضویت در این صندوق مبلغ ناچیزی است که متقاضیان با پرداخت این مبلغ از مزایایی این صندوق بهرهمند میشوند. وی یکی دیگر از خدمات مهم دیگر صندوق بیمه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر را انتقال سوابق بیمهای این صندوق اعلام کرد و گفت: متقاضیان با حداقل پرداخت ۲ الی سه سال حق بیمه در این صندوق میتوانند آن را به تامین اجتماعی انتقال دهند و با توجه به اینکه حق بیمه تامین اجتماعی بالا است مابه التفات حق بیمه نیز از سوی این صندوق پرداخت میشود. مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایرکهگیلویه و بویراحمد افزود: افرادیکه دارای سوابق بیمه تامین اجتماعی هستند در صورت عضویت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر نیز میتوانند سوابق بیمه ایی تامین اجتناعی خود را به این صندوق انتقال دهند. اسدیان از ارائه تسهیلات ویژهای برای مستمریبگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان خبر داد و گفت: مستمریبگیران این صندوق میتوانند از وام قرضالحسنه این صندوق بدون سود، بدون نیاز به ضامن و بدون الزام به مراجعه به بانک استفاده کنند. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با ارائه پوششهای بیمهای از جمله مستمرهای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان (فوت) با امکان نقل و انتقال سوابق بیمهای به افزایش امنیت اقتصادی و انگیزه برای ادامه فعالیت کشاورزی در روستاها کمک میکند.