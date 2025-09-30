ظرفیت شمس تبریزی باید به جهانیان معرفی شود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر معرفی جهانی ظرفیتهای عرفانی، ادبی و فرهنگی کشور و تکمیل طرح آرامگاه شمس تأکید کرد و خوی را سرزمینی فراتر از یک شهر و مهد عرفا و دانشمندان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی امروز سهشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۴، در ادامه برنامه سفر به شهرستان خوی، در آیین یازدهمین همایش بزرگداشت شمس و مولانا، با تأکید بر معرفی ظرفیتهای عرفانی، ادبی و هنری کشور گفت: ظرفیت شمس تبریزی باید به جهانیان معرفی شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه عرفانی شمس تبریزی اظهار داشت: روح شمس تبریزی در خوی دمیده و این شهر مقدس بهنام عشق و عرفان شناخته شده است. خوی فراتر از یک شهر و سرزمین عرفا و دانشمندان بزرگ است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: همه ما به دیار آذربایجان وابستگی داریم. شهر خوی فراتر از دیار شمس، بهمثابه خورشیدی است که هم نور میدهد و هم حرارت؛ لذا باید مسیر حضور گردشگران و ارادتمندان به شمس را با تأمین زیرساختهای لازم فراهم کنیم.
صالحیامیری با تأکید بر جهانی بودن میراث شمس و مولانا افزود: شمس و مولانا متعلق به یک منطقه نیستند بلکه متعلق به تمام عرفا، شعرا و ادبای جهاناند. باید این خورشید تابان را به جهانیان معرفی کنیم و ظرفیت شمس تبریزی را در مدارس و دانشگاهها بشناسانیم.
او «خوی» و استان آذربایجان غربی را به دلیل تمدن دیرین، تکثر دینی و فرهنگی، یکی از کانونهای اصلی دیپلماسی فرهنگی کشور دانست و گفت: ۱۲ طرح بزرگ با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی تعریف شده که یکی از این طرحها به شمس تبریزی در خوی اختصاص دارد.
صالحیامیری در پایان تأکید کرد: عزم دولت بر پایان یافتن طرح آرامگاه شمس تبریزی است تا مجموعه شمس قطب معرفت و فضیلت به جهانیان معرفی شود.
شهر خوی به سبب وجود آرامگاه شمس تبریزی، پایگاه دائم همایش بزرگداشت شمس و مولانا شناخته میشود و این آیین در سالهای اخیر نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این شهر داشته است.
در گاهشمار رسمی ایران هفتم و هشتم مهرماه به نام شمس و مولانا نامگذاری شده است.