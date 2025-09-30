به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: در حادثه تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سمنان با تریلی، زهرا سادات چاوشی، فاطمه شیرازی، لیلا محمدی، پانیذ بزرگی، هنگامه تاجیک، شکیبا یوسفی، الهام آیار، رومینا بابایی‌راد، هانیه عباسی، یسنا ترک‌زبان و فاطمه بردال مصدوم شدند.

کارن یحیایی گفت: از این افراد ۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه، ۲ نفر در بخش جراحی و بقیه در بخش اورژانس بستری هستند.

هم اکنون مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت برای رسیدگی به وضعیت مصدومان در بیمارستان کوثر سمنان حاضر است.

صبح امروز تصادف اتوبوس حامل دانشجویان پیراپزشکی و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم ( ۱۱دختر دانشجو و یک نفر راننده ) بر جای گذاشت.

نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله در این حادثه در دم جان باختند.