معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری برگزاری المپیاد علمی - پژوهشی مهندسی نفت را گامی مهم در جهت تحقق مطالبه مقام معظم رهبری برای بهره‌گیری از نخبگان در توسعه فناوری‌های نوین صنعت نفت دانست و گفت: این رویداد می‌تواند انگیزه دانشجویان برای انتخاب رشته‌های مهندسی را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما امید شاکری امروز (سه‌شنبه، هشتم مهر) در نشست شورای راهبردی المپیاد علمی - پژوهشی مهندسی نفت با اشاره به اهمیت نقش نخبگان و دانشگاهیان در ارتقای فناوری‌های صنعت نفت اظهار کرد: حدود دو تا سه هفته پیش در دیدار اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری، ایشان بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید نفت و گاز و استفاده از ظرفیت نخبگان جوان کشور در این مسیر تأکید کردند. در همین راستا با تدبیر وزیر نفت، کارگروهی ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

وی با اعلام اینکه موضوع نوآوری و فناوری همواره در دستور کار همکاران صنعت نفت بوده، اما امروز با نگاه جدی‌تر و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر دنبال می‌شود تا نتایج ملموس‌تری حاصل شود، افزود: یکی از برنامه‌هایی که پیشنهاد و تصویب شد، همین المپیاد علمی پژوهشی مهندسی نفت است که می‌تواند در راستای مطالبه مقام معظم رهبری و نیز استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور باشد.

ضرورت افزایش جذابیت‌ها

معاون وزیر نفت با اشاره به روند کاهشی علاقه داوطلبان به انتخاب رشته مهندسی نفت بیان کرد: طبق گزارش‌ها، میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان رشته ریاضی برای ورود به مهندسی نفت کاهش یافته است. برگزاری چنین رویداد‌هایی می‌تواند با ایجاد انگیزه در میان دانشجویان، جذابیت‌های این رشته و سایر رشته‌های مهندسی مرتبط با نفت و گاز را افزایش دهد.

شاکری با بیان اینکه علاقه به انتخاب رشته‌های مهندسی در مجموع کاهش یافته است، گفت: حتی آن دسته از دانشجویانی که این رشته‌ها را انتخاب می‌کنند، در شرایط فعلی به‌دلیل محدودیت‌های حقوقی و سقف پرداخت‌ها، تمایل کمتری به ورود به صنعت دارند. در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت و جذابیت‌ها بیشتر بود.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش دایره جذب نخبگان در صنعت نفت تصریح کرد: خانواده صنعت نفت بسیار بزرگ‌تر از وزارت نفت است و ظرفیت‌های فراوانی برای به‌کارگیری استعداد‌ها دارد. هرچند محدودیت‌هایی برای جذب رسمی نیرو در وزارت نفت وجود دارد، اما تلاش ما این است که با همکاری بخش‌های مختلف صنعت، زمینه حضور و خدمت نخبگان کشور در حوزه نفت و گاز فراهم شود.

معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در پایان با قدردانی از همراهی دانشگاهیان و نخبگان گفت: امیدواریم با کمک شما بتوانیم افزون بر پاسخ به مطالبه رهبری، مسیر تسهیل‌گری برای ایده‌ها و نوآوری‌های علمی جوانان را فراهم کنیم و دستاورد‌های ملموسی در فناوری‌های نوین صنعت نفت به‌دست آوریم.