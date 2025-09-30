به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز همزمان با آغاز هفته سالمندان (۸ تا ۱۴ مهر) با شعار حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله محور گفت: سالمندان سرمایه‌های ارزشمند جامعه‌اند و توجه به سلامت جسم و روان آنان از اولویت‌های مهم نظام سلامت است.



صیادی با اشاره به اینکه ۴۴۹ هزار سالمند تحت پوشش مراقبت‌های سلامت هستند افزود: در این مراکز، خدماتی مثل آموزش بهبود شیوه زندگی در دوره سالمندی و مراقبت‌های پیشگیری از سکته‌های قلبی و مغزی ازطریق خطر سنجی و مراقبت دیابت ,؛ فشارخون بالا و اختلالات چربی خون؛ اختلالات تغذیه‌ای؛ سقوط وعدم تعادل و پیشگیری ازحوادث، ارزیابی وضعیت روانشناختی وافسردگی، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان و سرطان کولورکتال (در سالمندان ۶۰ـ۶۹سال) ومکمل یاری رایگان (ویتامین د۵۰۰۰۰ ماهانه وکلسیم د روزانه) و واکسیناسیون رایگان به صورت مستمر و بدون دریافت هزینه ارائه می‌شود.



صیادی با تأکید بر نقش مهم خانواده‌ها در حمایت از سالمندان اظهار داشت: تیم‌های سلامت دانشگاه علاوه بر مراقبت‌های حضوری، در بسیاری از مناطق روستایی و مناطق صعب العبور با همکاری بهورزان، مراقبت‌های دوره‌ای و حتی خدمات در منزل برای سالمندان کم‌توان یا ناتوان را ارائه می‌دهند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به رویکرد محله‌محور در حوزه سلامت سالمندان گفت: برنامه‌های سلامت تنها به ارائه خدمات پزشکی محدود نمی‌شود، بلکه با اجرای طرح‌های اجتماع‌محور و جلب مشارکت خانواده‌ها، شورا‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، باید ضمن حفظ کرامت انسانی سالمندان، زمینه ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم شود تا سالمندی، دوره‌ای فعال، پویا و با نشاط باشد.