پخش زنده
امروز: -
۴۴۹ هزار سالمند تحت پوشش مراقبتهای سلامت در استان البرز هستند و در مراکز بهداشتی استان خدمات رایگان به سالمندان البرزی ارائه می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز همزمان با آغاز هفته سالمندان (۸ تا ۱۴ مهر) با شعار حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گامهای محله محور گفت: سالمندان سرمایههای ارزشمند جامعهاند و توجه به سلامت جسم و روان آنان از اولویتهای مهم نظام سلامت است.
صیادی با اشاره به اینکه ۴۴۹ هزار سالمند تحت پوشش مراقبتهای سلامت هستند افزود: در این مراکز، خدماتی مثل آموزش بهبود شیوه زندگی در دوره سالمندی و مراقبتهای پیشگیری از سکتههای قلبی و مغزی ازطریق خطر سنجی و مراقبت دیابت ,؛ فشارخون بالا و اختلالات چربی خون؛ اختلالات تغذیهای؛ سقوط وعدم تعادل و پیشگیری ازحوادث، ارزیابی وضعیت روانشناختی وافسردگی، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان و سرطان کولورکتال (در سالمندان ۶۰ـ۶۹سال) ومکمل یاری رایگان (ویتامین د۵۰۰۰۰ ماهانه وکلسیم د روزانه) و واکسیناسیون رایگان به صورت مستمر و بدون دریافت هزینه ارائه میشود.
صیادی با تأکید بر نقش مهم خانوادهها در حمایت از سالمندان اظهار داشت: تیمهای سلامت دانشگاه علاوه بر مراقبتهای حضوری، در بسیاری از مناطق روستایی و مناطق صعب العبور با همکاری بهورزان، مراقبتهای دورهای و حتی خدمات در منزل برای سالمندان کمتوان یا ناتوان را ارائه میدهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به رویکرد محلهمحور در حوزه سلامت سالمندان گفت: برنامههای سلامت تنها به ارائه خدمات پزشکی محدود نمیشود، بلکه با اجرای طرحهای اجتماعمحور و جلب مشارکت خانوادهها، شوراهای محلی و سازمانهای مردمنهاد، باید ضمن حفظ کرامت انسانی سالمندان، زمینه ارتقای کیفیت زندگی آنان را فراهم شود تا سالمندی، دورهای فعال، پویا و با نشاط باشد.