به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، مراسم اختتامیه برنامه‌های تابستانی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، طرح ملی «مسجد، کانون نشاط» با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی ملانوری مشاور وزیر و رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، مربیان و کادر نوجوان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم از ساعت ۱۹ تا ۲۱ فردا نهم مهر، در تالار فرهنگ و هنر شهر قم برگزار می‌شود.

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ملانوری مشاور وزیر و رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، حجت الاسلام و المسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین ملکی مدیر مرکز حوزه علمیه قم، مولودی خوانی ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و تجلیل از کانون‌های برتر، از مهمترین بخش‌های این مراسم اختتامیه است.