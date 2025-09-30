محمد البرادعی، دبیرکل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به طرح صلح ترامپ برای غزه گفت: این تسلیم است نه صلح.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد البرادعی» برنده جایزه نوبل صلح و مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در پلتفرم «ایکس» به شدت از طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ غزه انتقاد کرد.

البرادعی نوشت: به کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید درباره غزه و فلسطین گوش دادم و احساس اندوه عمیقی نسبت به وضعیت و آینده فلسطین، بلکه سراسر منطقه عربی، در من ایجاد شد.

وی افزود: آنچه ترامپ اعلام کرد، نه یک طرح صلح، بلکه نقشه‌ای برای تسلیم و سرسپردگی است.

البرادعی که در سال‌های گذشته بار‌ها از سیاست‌های آمریکا در غرب آسیا انتقاد کرده است، پیش‌تر نیز «معامله قرن» ترامپ در سال ۲۰۲۰ را «دامی» برای پذیرش چارچوبی مغایر با قطعنامه‌های بین‌المللی خوانده و همچنین در واکنش به سخنرانی اخیر ترامپ در سازمان ملل، عدم اشاره او به «فلسطین» و قربانیان فلسطینی را محکوم کرده بود.

این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن از این طرح رونمایی کرد. طبق مفاد آن، قرار است اسرائیل به‌صورت مرحله‌ای از غزه عقب‌نشینی کند، اسرای فلسطینی و زندانیان صهیونیست آزاد شوند، ساختاری سیاسی جدید با پشتیبانی کشور‌های عربی در نوار غزه ایجاد شود و حماس سلاح خود را کنار بگذارد.

ترامپ از حماس خواست این طرح را بپذیرد و هشدار داد که در صورت مخالفت، واشنگتن از اقدام‌های رژیم صهیونیستی برای نابودی این جنبش حمایت خواهد کرد. این طرح همچنین با استقبال نتانیاهو و شماری از مقام‌های بلندپایه کشور‌های عربی، اسلامی و اروپایی مواجه شده است.