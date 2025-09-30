به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: همه تمهیدات لازم برای اجرای کشت پاییزه در استان در نظر گرفته شده است.

علیرضا سید احمدی با اشاره به اینکه الگوی کشت پاییزه تدوین و بزودی ابلاغ می‌شود، افزود: هم اکنون بذر‌های گندم، کلزا و چغندرقند در استان در حال توزیع است.

وی با بیان اینکه سوخت کشاورزان برای کشت پاییزه تامین شده است، بیان کرد: همچنین با برنامه ریزی انجام شده کشاورزان نگران آب کشت پاییزه نباشند و براساس الگوی کشت آب مورد نیاز محصولات داده می‌شود.

سالانه بیش از ۱۷.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در خوزستان تولید می‌شود.