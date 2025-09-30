به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، آیین بهره‌برداری از آموزشگاه ۶ کلاسه شهیدان نجفی و رسولی در شهر آرا ناحیه یک زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان در این آیین با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح گفت: این آموزشگاه در قالب ۶ کلاس و با زیربنای ۶۶۴ مترمربع احداث شده است.

صفری افزود: ساخت این واحد آموزشی در راستای نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی انجام گرفته تا فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف فراهم شود.

وی از تحویل ۲۰ طرح آموزشی با زیربنای بیش از ۲ هزار و ۳۰۱ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان خبر داد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان همچنین به اقدامات انجام شده در راستای طرح شاداب‌سازی فضا‌های آموزشی اشاره کرد و افزود: در طرح نظام میانی، ۲۰۰ مدرسه با هزار و ۱۰۰ کلاس درس را برای شاداب‌سازی و بهسازی آماده و تحویل آموزش و پرورش شد.

صفری در تشریح وضعیت طرح‌های در حال ساخت گفت: اداره کل نوسازی مدارس در نهضت توسعه عدالت آموزشی، ۱۰۷ مدرسه با ۶۴۰ کلاس درس را در حال ساخت دارد که امسال بسیاری از آنها را تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.