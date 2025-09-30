به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در نشست با مدیران و اصحاب رسانه استان، یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای رسانه و شهدای مظلوم انتظامی را گرامی داشت و گفت: اگر امروز دشمنان نظام به اهداف شوم خود دست نیافته‌اند، مرهون تلاش و ایثار سربازان گمنام رسانه است که بی‌هیاهو و با درایت، افکار عمومی را به سمت واقعیت‌ها هدایت می‌کنند.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر با اشاره به همدلی عمیق میان مجموعه انتظامی و رسانه استان افزود: این دو نهاد در بطن مردم و برای مردم هستند. رسانه زبان ناطق جامعه است و پلیس بازوی تأمین امنیت مردم؛ و این هم‌افزایی می‌تواند بالاترین برکات را به همراه داشته باشد.

سردار هاشمی‌فر با اشاره به برخی معضلات و چالش‌های استان، ظرفیت‌های عظیم و غنی استان لرستان به ویژه منابع طبیعی، آب و هوای بی نظیر و آثارتاریخی و فرهنگ ۶۴ هزار ساله استان که می‌تواند چالش‌ها را به فرصت تبدیل کند اظهار داشت: این رسانه است که می‌تواند با انعکاس هوشمندانه مشکلات و دغدغه‌های مردم، در هموار کردن مسیر رفع این مشکلات گام بردارد.

فرمانده انتظامی لرستان همچنین به ضرورت توجه به معضلات فرهنگی اشاره کرد و گفت: آسیب‌هایی، چون تیراندازی در مراسمات شادمانه و یا عزا، مشاغل کاذب و چالش‌های اجتماعی، نیازمند روشنگری رسانه واصحاب رسانه و مشارکت همه دستگاه‌هاست. سلاحی که روزی نماد شجاعت قوم لر بود، امروز نباید به عاملی برای ایجاد رعب و ناامنی بدل شود. این مسائل با فرهنگ‌سازی و هم‌افزایی قابل حل است.

سردار هاشمی‌فر در پایان تأکید کرد: دشمن به دنبال ایجاد واگرایی قومی و مذهبی است. ما باید هوشیار باشیم و با وحدت و همبستگی، این توطئه‌ها را خنثی کنیم. انتظامی لرستان با تمام توان در کنار رسانه و مردم است و هیچ مرزی میان ما و صداوسیما وجود ندارد. یقین داریم که با تعامل، همدلی و مدیریت جهادی، می‌توانیم چالش‌های بزرگ استان را به فرصت‌های طلایی تبدیل کنیم.

مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان نیز با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه‌های فنی، پدافندغیرعامل و برنامه‌ریزی محتوایی، بر نقش‌آفرینی جدی رسانه ملی در توسعه استان تأکید کرد.

علیرضا شیروی با اشاره به برنامه‌های محتوایی و فنی این مجموعه، از تقویت حضور شهرستان‌ها در تولیدات رسانه‌ای، راه‌اندازی طرح «قاب مردم» برای مشارکت مردمی، و معرفی لرستان در شبکه‌های سراسری به‌عنوان استانی امن، جذاب و مقصد گردشگری خبر داد.

وی افزود: در تولید محتوا سهم شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستا‌ها کاملاً لحاظ شده و برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ‌تر نام و تصویر شهرستان‌ها در قاب رسانه صورت گرفته است.

علیرضا شیروی با اعلام این‌که هم‌اکنون ۱۰۰ درصد استان تحت پوشش شبکه‌های دیجیتال صدا و سیما و ۹۰ درصد استان تحت پوشش شبکه استانی با کیفیت اچ دی هستند، گفت: ۶۰ درصد جمعیت استان مخاطب برنامه‌های صدا و سیما هستند که این بهترین فرصت برای انتقال پیام است.

وی در ادامه حضور پر رنگ لرستان در شبکه‌های سراسری را یکی از راهبرد‌های اصلی دانست و تصریح کرد: معرفی لرستان به‌عنوان استانی امن، توسعه‌یافته و مقصد گردشگری، از اهداف مهم رسانه استانی در کنار بیان مطالبات مردم و نمایش ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان با تأکید بر اینکه رسانه از تمام ظرفیت خود برای تبیین خدمات انتظامی و نمایش اهمیت و اقتدار آن بهره خواهد برد خاطر نشان کرد: تلاش می‌کنیم با همفکری همه نیرو‌های متعهد و متخصص در دو مجموعه انتظامی و صداوسیما آثار فاخری برای تبیین خدمات این نیرو از آنتن شبکه استانی تولید و پخش کنیم.

شیروی همچنین از آمادگی کامل رسانه استانی برای پوشش برنامه‌های هفته فراجا، تولیدات تلویزیونی و رادیویی، خبر، فضای مجازی و حتی پخش آثار سینمایی و سریالی مرتبط خبر داد.