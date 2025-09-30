پخش زنده
طرح ملی سلامت اجتماعی محله محور (سلام) در شهرکرد افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: مدرسه بالاترین سطح تقاطع ارتباطی جامعه و حکومت است و اجرای طرح سلام در مدارس شهرکرد با هدف تبدیل مدرسه به کانون فرهنگی، اجتماعی و تربیتی محله در دستور کار قرار گرفته است.
سید جواد حسینی با اشاره به وجود ۱۱۵ هزار مدرسه و یک میلیون معلم در کشور افزود: مدرسه کانون تحول جامعه است و امروز جامعه ما نتیجه دیروز مدرسه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه مدرسه جعبهسیاه جامعه است، گفت: اگر مدرسهای پویا و مانا باشد جامعه نیز پویایی و ماندگاری دارد و برعکس مدرسه میرا، جامعه میرا ایجاد میکند.
رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید جدی شده است که مدرسه باید به کانون فرهنگی، اجتماعی و تربیتی محله تبدیل شود؛ بنابراین لازم است مدرسه و محله در یکدیگر تجلی یابند.
حسینی گفت: نخستین محور این است که آبادانی مدرسه میزبان در اولویت قرار گیرد و آوردههای طرح در گام نخست صرف دانشآموزان، معلمان، اولیا و ارتقای امکانات همان مدرسه شود.
وی گفت: اجرای طرح سلام در شهرکرد با محوریت مدیران مدارس دنبال میشود و نخستین گام آن آبادسازی مدرسه و ایجاد پیوند میان نسلهاست؛ بهگونهای که بازنشستگان آموزش و پرورش و سالمندان محله بتوانند با قصهگویی، خاطرهگویی و انتقال دانش و هنر خود به نسل جدید، اوقات فراغت پربرکتی داشته باشند.
وی گفت: در این طرح دانشآموزان غربالگری، استعدادیابی، آموزش و مهارتآموزی خواهند دید و ظرفیت توانبخشی مبتنی بر جامعه در پنج مولفه برای مردم محله بهویژه افراد دارای معلولیت بهکار گرفته خواهد شد.
به گفته وی، همچنین باشگاه کارآفرینان جوان و موسسه کار و تأمین اجتماعی، دانشآموزان را در مسیر مهارتآموزی و اشتغال قرار میدهند.
حسینی یادآور شد: همچنین در قالب طرح سلام انجمن اپتومتریک ایران نیز غربالگری رایگان چشم را برای همه ساکنان محله انجام میدهد و دانشآموزان، معلمان و بازنشستگان در اولویت دریافت خدمات و عینک قرار دارند.
رییس سازمان بهزیستی کشور راهاندازی تعاونی محلهمحور را از دیگر مولفههای طرح سلام عنوان کرد و افزود: این تعاونیها با صدور مجوز ۲ روزه، خریدهای تجمیعی مانند میوه را با کیفیت بالاتر و قیمت کمتر برای اهالی محله ساماندهی میکنند.