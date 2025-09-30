به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان خوزستان ضمن گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان اظهار داشت: ۵۳۰ دانش آموز ناشنوا در استان خوزستان در حال تحصیل هستند که از این تعداد ۷۴ نوآموز پیش دبستانی، ۳۱۳ دانش آموز در مقطع ابتدایی و ۱۲۶ دانش آموز در مقطع متوسطه اول و دوم هستند.

علی ممبینی افزود: ۱۱۰ دانش آموز ناشنوا و کم شنوا در مدارس عادی با روش‌های تلفیقی فراگیر و ارائه خدمات آموزشی مانند معلم رابط، تحصیل می‌کنند. کتب درسی و محتوای ارائه شده به دانش آموزان ناشنوا همانند دانش آموزان عادی است، اما روش ارائه تدریس متفاوت است.

به گفته وی، بیش از ۱۰ مدرسه تخصصی ویژه ناشنوایان در شهرستان‌های استان خوزستان همانند اهواز، شادگان، ایذه، دزفول، آبادان و خرمشهر در حال ارائه خدمات آموزشی به این دانش آموزان هستند. در شهرستان‌هایی نیز که مدرسه تخصصی ناشنوایان وجود ندارد در سایر مدارس استثنایی درحال تحصیل هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان با اشاره به اینکه ۱۵۸ معلم ویژه این دانش آموزان در مدارس در حال فعالیت هستند، افزود: برای نخستین بار رشته تربیت بدنی ویژه دانش آموزان ناشنوا در مدرسه کارودانش سروش خرمشهر راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در مدرسه کارودانش ویژه ناشنوایان شمیم شهرستان آبادان رشته خیاطی ویژه دانش آموزان ناشنوای آبادان و خرمشهر توسعه داده شده است.

ممبینی یادآور شد: در شهرستان اهواز نیز دو دبیرستان کار و دانش ویژه ناشنوایان فعال است. در گروه دانش آموزان ناشنوا مشکلی به لحاظ مدرسه وجود ندارد از سوی دیگر با توجه به اقدامات پیشگیرانه و درمانی مانند کاشت حلزون در سنین پایین، شاهد هستیم که برخی از این دانش آموزان بهبود کامل یا نسبی می‌یابند و قادر به ادامه تحصیل در مدارس عادی هستند.

وی با اشاره به حمایت از دانش آموزان ناشنوا از طریق اهدای سمعک و باتری سمعک، افزود: تاکنون بیش از یکهزار ناشنوا توسط انجمن کاشت حلزون به جامعه عادی بازگشته‌اند.