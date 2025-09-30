جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در اکتشافات عمقی و سطحی، جزء برنامه‌های اصلی مدل مشارکتی است.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه این سازمان گفت: ۲۹ بسته اکتشافی در قالب مدل مشارکتی با محوریت حضور فعال بخش خصوصی طراحی شده است.

وی تاکید کرد: شناسایی دارایی‌های معدنی کشور از طریق اکتشاف منابع، اقدامی راهبردی برای تولید ثروت و منفعت عمومی است که به دلیل خطر و هزینه بالای آن نیازمند حمایت‌های جدی است.

جدیدی افزود: برای تسریع در فرآیند اکتشاف، استفاده از فناوری‌های نوین در اکتشافات سطحی و عمقی ضروری است. این بسته‌ها با ارائه مشوق‌ها و امتیازات اکتشافی، ریسک حضور بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و باعث مشارکت مؤثرتر فعالان غیردولتی می‌شود.

وی گفت: فراخوان این بسته‌ها آماده شده و تا ماه آینده به صورت آزمایشی در دو تا سه استان کشور اجرایی خواهد شد. سرمایه‌گذاری داخلی در اولویت است، اما در صورت فراهم بودن بستر، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی نیز در چارچوب قوانین سرمایه‌گذاری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد شد.