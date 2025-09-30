پخش زنده
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری هشتمین دوره برنامه مُهر اصالت ملی و بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اسماعیل رمضانی گفت: هنرمندان و صنعتگران رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی خلاق، کارآفرین و نوآور در چهارمحال و بختیاری میتوانند برای رقابت در هشتمین دوره برنامه مُهر اصالت ملی و بینالمللی (با توجه به برگزاری این مسابقه هر دو سال یکبار) آثار خود را آماده و برای دریافت فُرمهای مربوطه به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و یا ادارات و نمایندگیهای تابع این ادارهکل در شهرستانها مراجعه کنند.
وی افزود: هنرمندان و صنعتگران رشتههای صنایعدستی و هنرهای سنتی خلاق، کارآفرین و نوآور در شهرکرد میتوانند برای دریافت اطلاعات و فُرمهای مربوط به هشتمین دوره برنامه مُهر اصالت ملی و بینالمللی به آقای مسلم اسداللهی کارشناس توسعه و ترویج معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری واقع در بلوار فارابی شمالی، جنب هتل پارسیان مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۳۸۳۳۳۴۲۹۱۲ داخلی ۲۱۰ تماس بگیرند.
رمضانی گفت: استفاده از مواد اولیه بومی، بستهبندی مناسب و کاربردی بودن آثار از مهمترین شاخصهای انتخاب تولیدات مرتبط با هشتمین دوره برنامه مُهر اصالت ملی و بینالمللی بهشمار میرود.
وی با اشاره به هفتمین دوره برنامه مُهر اصالت ملی در سال ۱۴۰۲ یادآور شد: چهارمحال و بختیاری در این دوره موفق به کسب هفت مُهر اصالت ملی در رشتههای بافتههای داری، پوشاک سنتی، قفل، منبت و ملیلهسازی شد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون ۵۵ اثر از این استان در سطح ملی و ۹ اثر در فهرست آثار بینالمللی ثبت شده است.
رمضانی افزود: ارسال آثار داوری مُهر اصالت ملی برای تمامی صنعتگران در همه رشتهها آزاد است، اما در بخش بینالمللی فقط صنعتگران و هنرمندانی که در دورههای قبل موفق به دریافت مُهر اصالت ملی شدهاند میتوانند شرکت کنند.