به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معصومه تلخابی بانوی رزمی‌کار قمی که پیش از این در مسابقات پاهویوت کشور در عنوان قهرمانی رسیده بود، این بار در اردوی انتخابی تیم ملی بر همه حریفان خود غلبه کرد و با کسب عنوان نخست، پیراهن وزن ۶۳ کیلوگرم تیم منتخب ایران در کاپ آزاد جهانی ۲۰۲۵ را تصاحب کرد.

پریا ملکیان دیگر رزمی کار قمی هم به این اردو دعوت شده بود، اما در فینال درون اردویی نتوانست از سد حریف گیلانی خود عبور کند.