رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه معاون عمرانی استاندار کردستان و جمعی از مدیران کل استانی و مدیران شهرستانی از سه پروژه شاخص ملی و استانی سقز به بانه بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این بازید روند پیشرفت سه پروژه انتقال آب سد چراغ ویس سقز به بانه، کردیدور شمال غرب به جنوب غرب (محدوده شهرستان سقز) پروژه چم سقز (گردشگری، تفریحی و توریستی) پیگیری شد.

کیومرث حبیبی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان در بازدید از کریدور، افزود: عقب ماندگی تاریخی کریدور، بایستی جبران شود، از محدوده ۲۲ کیلومتری مسیر سقز به بوکان حدود ۱۶ کیلومتر آن در حال اتمام و آماده سازی است که در چند ماه آینده با توجه به فصل کاری این محدوده زیر بار ترافیک خواهد رفت.

حبیبی در ادامه از پروژه چم سقز شاخض‌ترین پروژه این شهرستان بازدید کرد و گفت: برای این پروژه ۸ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی تخصیص داده شده و شهرداری سقز ومظف به اجرای آن است که در فاز ۱ و دو تعریف شده است و باتوجه به پیشرفت مناسب این طرح تا پایان سال شاهد بهره برداری از فاز اول این طرح خواهیم بود.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه خطاب به مردم سقز گفت: با توجه به اینکه ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر بازتنظیم تراکمی سطح شهرستان‌ها اجرایی شده است (طرح بازتنظیم تراکمی شهر سقز هم در کمیسیون ماده ۵) مصوب گردید و شهروندانی که پیش‌تر برای حل مشکلات به سنندج مراجعه می‌کردند از این پس می‌توانند با مراجعه به شهرداری در خصوص اضافه ساخت طبقات، مشکلات پارکینگ در شهر سقز مجوز دریافت نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریز‌ی استان هم در بازدید از پروژه انتقال آب از سد چراغ ویس سقز به بانه گفت: روند پیشرفت این پروژه قابل قبول است و بنابر تصمیم مسئولان ملی و استانی، در حداکثر زمان ممکن این پوؤه به اتمام خواهد رسید و مردم شهر بانه می‌توانند از آب شرب سالم بهره ببرند.