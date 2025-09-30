همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، مرحله بیست و یکم طرح امنیت و آرامش در شهر‌های استان همدان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه مرحله بیست و یکم این طرح به مدت ۴ روز در شهر‌های استان در حال اجراست، گفت: تا روز سوم این مرحله ۳۳۰ نفر شامل ۲۰۰ معتاد متجاهر و ۱۳۰ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و چندین محله آلوده در مناطق مختلف استان پاکسازی شده است.

سردار نجفی افزود: همچنین ۳۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط و چندین دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح آرامش و امنیت در شهر‌های استان در فواصل مختلف زمانی اجرا می‌شود، از مردم استان خواست، در صورت مشاهده موارد تخلف با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.