عملیات برقرسانی به دو روستای تنگ گاه آبریز شهید طاهرمنش و لارب دشمنزیاری در شهرستان کهگیلویه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر امور برق شهرستان کهگیلویه با اشاره به موقعیت جغرافیایی ۲ روستای تنگ گاه آبریز شهید طاهرمنش و لارب دشمنزیاری افزود: این مناطق کوهستانی تاکنون بیشتر بهصورت کوچرو مورد استفاده قرار میگرفتند و برقرسانی به آنها با چالشهای خاصی همراه بود. خسرو پرویزی، از برخورداری ۱۰ خانوار ساکن این مناطق از برق پایدار خبر داد و افزود: برق رسانی موجب شد شرایط برای سکونت پایدار و توسعه خدمات در این روستاها فراهم شود. وی ادامه داد: در قالب این طرح ۷۰۰ متر شبکه فشار متوسط، ۱۰۳ متر شبکه فشار ضعیف، ۲ دستگاه ترانسفورماتور و ۱۷ اصله پایه برق نصب و راهاندازی میشود. تاکنون هزار و ۸۱۲ روستای دارای مجوز در کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۸ درصد از روستاها به شبکه برق پایدار متصل شدهاند و تنها بخش اندکی از روستاهای سخت گذر یا فاقد شرایط قانونی در انتظار اجرای این خدمات هستند.