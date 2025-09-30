به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار شهرستان سرخس در مراسم تخصیص این تجهیزات ورزشی گفت: این تجهیزات شامل لوازم مختلفی از جمله بیش از ۴۰۰ عدد توپ ورزشی، میز پینگ پنگ، میل والیبال و چهاچوب دروازه است که با هدف ارتقای سطح نشاط و شادابی در محیط‌های آموزشی، به مدارس تحویل شد.

در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت فضای آموزشی پویا و مجهز، اظهار داشت: فضای آموزشی ما باید مجهز به تجهیزات ورزشی و رفاهی پویا باشد تا دانش‌آموزان با شادابی و نشاط به تحصیل خود ادامه دهند.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی دولت، ایجاد محیطی پرنشاط برای دانش‌آموزان در سطح کشور است تا زمینه رشد همه‌جانبه آنان فراهم گردد.

این اقدام در راستای حمایت از توسعه ورزش دانش‌آموزی و ارتقاء سلامت جسمی و روحی نسل آینده صورت گرفته و گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی و رفاهی در مناطق مختلف شهرستان محسوب می‌شود.