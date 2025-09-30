به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این برنامه ، ۸۰ گروه از شرکت کنندگان نوجوان دختر و پسر علاقه‌مند به ادبیات فارسی از سراسر کشور ، با سرگروهی چهره‌های نام‌آشنای سینما و تلویزیون به رقابت می‌پردازند.

آقای مجید ظریف تهیه کننده «دو نقطه» با حضور در استودیو شبکه خبر گفت: این برنامه سعی دارد تا با روشی جذاب زمینه یادگیری مفاهیم زبان و ادبیات فارسی را برای مخاطبان تلویزیون فراهم کند.

وی ادامه داد: در فصل دوم برنامه ما به ضرورتی در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه رسیدیم که قبل از این که فصل بعدی ما که شامل لیگ کاملی از شرکت کنندگان باشد، فصلی داشته باشیم به نام «ایران» و در این فصل یک جمعی از شرکت کنندگان منتخب فصل قبلی به همراه یا خانواده خود یا به همراه چهره‌های مختلف مطرح تلویزیونی کشور در عرصه‌های مختلف طراحی کردیم و به اجرا رساندیم.

ظریف درباره طراحی چالش‌ها گفت: به صورت کلی روند چالش‌ها به همان شیوه قبلی است فقط به لحاظ مفهومی و موضوعی قدری متفاوت است، و در هر قسمت به یکی از موضوعاتی همچون «ایران، دلاوری، وطن دوستی، اتش نشانی، مرزبانان و....» پرداختیم، که البته وصل کردن آنها به هم خیلی هم سخت است که ما از یک فناوری که در این فصل به آن دست پیدا کردیم، استفاده کردیم.

وی درباره پرداختن به حوزه زبان و ادبیات فارسی در این برنامه گفت: گستره زبان بسیار بزرگ است و از ۲ ساله تا ۹۹ ساله را پوشش می‌دهد و ما در دو نقطه به وجوه زبانی ادبیات فارسی پرداختیم؛ اما این به این معنا نیست که وارد متون کهن نشدیم بلکه متون کهن را هم به آن پرداختیم به نحوی که مخاطب عام هم بتواند از برنامه استفاده کند، ما در برنامه آیتمی داریم به نام «صندوقچه کلمات» که به املای درست کلمات می‌پردازد یعنی همان قدرکه تلفظ صحیح کلمات اهمیت دارد، رسم الخط کلمات نیز اهمیت دارد.

تهیه کننده برنامه دو نقطه درباره بخش انشاء نویسی گفت: یکی ازتوانمندی‌هایی که نوجوانان ما می‌توانند پیشرفت خوبی داشته باشند نوشتن انشاء یا متن نویسی است و ما سعی کردیم موقعیت نویسی‌های مختلفی را برای شرکت کنندگان داشته باشیم، این بخش را به صورت پویش مردمی در نظر گرفتیم، همزمان با این که شرکت کنندگان ما در مسابقه این بخش را خودشان انجام می‌دادند و تجربه‌های خودشان را با همان نگاه نوجوانانه خودشان از جنگ ۱۲ روزه برای ما به اشتراک گذاشتند، ما از مخاطبان در خواست کردیم که این تجربه‌ها را با ما به اشتراک بگذارند و امیدواریم که بتوانیم یک جمع آوری خوبی از تجربه‌های جنگ ۱۲ روزه از طریق نوجوانان یا کسانی که تجربه اولشان از شرایط جنگی در سن کم را داشته باشیم که بخشی از آنها در برنامه خوانده می‌شود.

وی در پایان درباره فصل بعدی برنامه هم گفت: فراخوان فصل بعدی برنامه ارائه شده و شرکت کنندگان مختلفی ثبت نام اولیه را انجام دادند حدود سه هزار نفر ثبت نام اولیه ما بوده تا الان از شروع فصل جدیدما که حدود سه هفته می‌شود و این ثبت نام تا پایان آبان ماه ادامه دارد، بعد از آن پایش‌های ما در کل کشور انجام خواهد شدکه شرکت کنندگان را غربال می‌کنیم و برای فصل بعدی آماده می‌شویم.