ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی در معاملات روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴، به مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان شد و بالاترین رکورد ۳ ماه گذشته را ثبت کرد.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به مرز ۱۴ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس داده‌های رسمی مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، این بیشترین میزان ارزش معاملات خرد از ۱۷ تیر امسال تاکنون است؛ در آن زمان، رقم معاملات خرد تنها ۳.۷ همت بود.

این رشد چشمگیر در معاملات، همزمان با صعود شاخص‌های بازار سهام رقم خورد؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به سطح ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۱۷۴ واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم‌وزن روز گذشته از ۸۰۹ هزار واحد و شاخص قیمت هم‌وزن از ۴۰۵ هزار واحد عبور کردند که نشان از تقویت جریان ورود نقدینگی و رشد نسبی در کلیت بازار دارد.

رشد ارزش معاملات خرد، همزمان با افزایش شاخص‌های کل، هم‌وزن و قیمت هم‌وزن، نشان‌دهنده بهبود نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام است.