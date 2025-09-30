پخش زنده
معاون شهردار تهران گفت: توجه به هویت، طراوت و نشاط شهر از دغدغههای مدیریت شهری است و اجرای با کیفیت برنامههای حوزه اجتماعی و فرهنگی، عامل حرکت در مسیر تحول کالبدی شهر محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،جلسه بررسی پروژههای اولویتدار حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران، دوشنبه هفتم مهرماه، با حضور معاونین شهردار تهران برگزار شد.
مدیران کل حوزه معاونتهای «مالی و اقتصاد شهری» و «امور اجتماعی و فرهنگی»، همچنین مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه معاونتهای مذکور در جلسه اخیر حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، محمدعلینژاد معاون شهردار تهران توجه به هویت، طراوت و نشاط شهر را از دغدغههای مدیریت شهری برشمرد و اجرای باکیفیت برنامههای حوزه اجتماعی و فرهنگی را عامل حرکت در مسیر تحول کالبدی شهر عنوان کرد.
وی بر حمایت از برنامههای اجتماعی و فرهنگی شهر بر اساس ظرفیتهای موجود تأکید کرد و از پشتیبانی در حوزه بهسازی و نوسازی زیرساختهای فرهنگی و ورزشی شهر توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری خبر داد.
در ادامه، توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، «اجرای رویدادهای فرهنگی و آیینی»، «کمک به نوسازی یکپارچه و منسجم زیرساختهای آموزشی و مدارس»، «ساماندهی معتادین متجاهر» و «بهسازی و تجهیز مجموعههای ورزشی» را از جمله اقدامات برجسته مدیریت شهری برشمرد که نیازمند اقدامات تکمیلی در ایام پیش رو است.
در ادامه، با حضور مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران، «برگزاری رویدادهای ورزشی» از جمله قهرمان شهر و پاراقهرمان شهر مورد بررسی قرار گرفت و درباره برگزاری رویدادهای جدید، از جمله پهلوان شهر تبادلنظر شد.
همچنین آخرین وضعیت اورهال مجموعههای ورزشی در تهران بررسی شد و از بازگشایی دوباره مجموعههای ورزشی نیمه تعطیل و بلااستفاده، به عنوان یکی از اقدامات برجسته برای بهبود زیرساختهای ورزشی تهران یاد شد.
در بخش دیگری از جلسه، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکتهای اجتماعی گزارش مختصری از اقدامات و اهمیت «ساماندهی و توانمندسازی معتادین متجاهر» از سوی مدیریت شهری ارائه داد. رحمانی همچنین، برنامه آتی سازمان برای توانمندسازی افراد در معرض آسیبهای اجتماعی، تقویت ناوگان فوریتهای خدمات اجتماعی و توسعه یاورشهرها از جمله یاورشهر 9 را بیان کرد.
در ادامه، با حضور مدیرعامل شرکت برج میلاد، «اجرای برنامههای پیشین و آتی فرهنگی هنری» در سازه منحصر به فرد شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفت و درباره «تأمین تجهیزات و عملیات اجرایی بازسازی سالنهای فرعی برج میلاد» تصمیمگیری شد.
در بخش دیگری از جلسه، با حضور مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی مناطق ۲۲ گانه تهران، آخرین وضعیت احداث سولههای چند منظوره و موکبهای استقرار زائرین اربعین، مرکز نمایشهای آیینی صبا، مجموعه البرز لشگرک، چایخانههای محبان الرضا (ع) و بهسازی و تجهیز زیرساختهای گردشگری بررسی شد.
در ادامه، ملاحظات بهسازی و تجهیز سرای محلات و اجرای برنامههای مشارکتی با مدیریت محلهها با حضور رئیس دبیرخانه راهبری مشارکتهای محلهای شهر تهران بررسی شد.
همچنین، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، برنامههای فرهنگی آتی پایتخت را بازگو کرد. زیبایینژاد از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی با شکوهی از جمله جشنهای عید فطر، دهه فجر، نیمه شعبان و هفته تهران و همچنین رویدادهای فرهنگی مانند پیرغلامان امام حسین (ع) خبر داد.
در بخش پایانی، مدیر مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران، اقدامات انجام شده در قالب قرارگاه تعلیم و تربیت (طرح شهید آرمان) را مرور کرد و پیشنیازهای استمرار و گسترش این طرح تربیتی در مساجد و محلات سطح شهر را بازگو کرد.
بر اساس این گزارش، در پایان و با هماهنگی معاونین شهردار تهران مقرر شد، برنامه اقدام حوزه فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی شهر تهران بر اساس روند زمانی تدوین شود و مورد حمایت و پشتیبانی متناسب قرار گیرد.