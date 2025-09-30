پخش زنده
رضا حضرتی، پارسا حسینی و امیرعباس خانعلیزاده در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی کشور که به میزبانی تبریز برگزار شد به نشانهای نقره و برنز دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ژیمناستیککاران قم در مسابقات ژیمناستیک قهرمانی کشور که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در تبریز برگزار شد، موفق به کسب یک مدال نقره و دو مدال برنز شدند.
رضا حضرتی در رده سنی ۷ و ۸ سال در وسیله پرش خرک، مدال نقره کسب کرد. پارسا حسینی در رده سنی ۹ و ۱۰ سال و امیرعباس خانعلیزاده در رده سنی ۱۱ و ۱۲ سال در حرکات زمینی مدال برنز را از آن خود کردند.