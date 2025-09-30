به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ فکری، رئیس پیشین پلیس راه استان همدان در این مراسم با اشاره به اینکه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ رتبه برتر کشور را در کاهش تصادفات کسب کردیم، گفت: به علت ضعف ایمنی و کیفیت برخی خودرو‌ها و جاده‌ها و بی احتیاطی برخی رانندگان با ایده آل‌ها فاصله داریم.

فرمانده انتظامی استان همدان هم بر همراهی مردم و مسئولان برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در راستای کاهش تصادفات تاکید کرد و گفت: پویش نه به تصادفات باید در طول سال در استان اجرا شود.

سردار نجفی با اشاره به اصلاح ۵۰ نقطه حادثه خیز و نصب دوربین‌های هوشمند در ۶ هزار کیلومتر جاده استان همدان، افزود: با وجود بیش از ۷ میلیون تردد در ۲۰ روز ایام اربعین حسینی، هیچ تصادف منجر به فوت در جاده‌های استان نداشتیم.

او همچنین سرعت غیرمجاز را مهمترین علت تصادفات جاده‌ای اعلام کرد و گفت: بیشترین تلفات تصادفات جاده‌ای در رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال است.

فرمانده انتظامی استان همدان از کاهش ۱۹ نفری و ۱۱ درصدی تصادفات منجر به فوت، شش ماهه اول امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت ۹۸ نفر در صحنه تصادف و ۶۸ نفر در بیمارستان‌های استان جان خود را از دست داده‌اند.