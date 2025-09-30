به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این جلسه، پروژه‌های تبدیل دانشگاه البرز به هتل ۵ ستاره، تبدیل قسمتی از کشت و صنعت زیاران به مجتمع گردشگری و واگذاری اراضی ملی به مجتمع خدماتی رفاهی در آزادراه قزوین به تهران بررسی شد.

میرزایی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری اعلام کرد که تغییر کاربری ۳۷۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت، که برای تبدیل به مجتمع گردشگری آماده شده بود، به دلیل مخالفت سازمان جهاد کشاورزی استان، در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نهایی نشد و نیازمند تأیید مجدد این سازمان است.

در پایان موضوعات مطرح شده برای بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.