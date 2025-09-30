همزمان با هفته گردشگری، دوره آشنایی راهنمایان گردشگری (فم تور) با حضور یک باستان‌شناس برجسته در دره پیش از تاریخ خرم‌آباد برگزار شد و شرکت‌کنندگان به صورت تخصصی با غار‌های کلدر و یافته و اهمیت تاریخی این منطقه آشنا شدند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ر در حاشیه برگزاری این دوره در محل غار کلدر اظهار کرد: یکی از برنامه‌های هفته گردشگری امسال برگزاری فم تور ویژه راهنمایان گردشگری در مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد است.

عطا حسن‌پور افزود: به همین منظور از یک باستان‌شناس تراز اول کشور که در زمینه ثبت جهانی آثار تاریخی همکاری‌های ارزشمندی داشته و از کاوشگران اصلی غار‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد به شمار می‌رود، دعوت شده است تا آموزش‌های تخصصی لازم را به راهنمایان گردشگری ارائه کند.

به گفته وی در این برنامه علاوه بر راهنمایان گردشگری، تعدادی از دانش‌آموزان علاقه‌مند نیز حضور دارند تا با اهمیت تاریخی این منطقه آشنا شوند چراکه هدف از اجرای این طرح تربیت نیروی متخصص و آگاهی‌بخشی به نسل جوان نسبت به ظرفیت‌های تاریخی لرستان است.

حسن‌پور اظهار داشت: امروز ۲ غار کلدر و یافته به راهنمایان و دفاتر گردشگری معرفی شدند و در آینده نزدیک نیز تور‌های آشناسازی برای عموم مردم و دانش‌آموزان برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهم‌ترین موضوع، معرفی غار‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد در سطح جهانی است چراکه این دره با قدمتی بیش از ۶۳ هزار سال نقش مهمی در شناخت سیر تحول و تکامل نوع بشر در جهان داشته است.

وی افزود: این برنامه گامی مهم در مسیر معرفی ظرفیت‌های گردشگری تاریخی استان لرستان و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حفاظت و پاسداشت آثار ارزشمند باستانی به شمار می‌رود.

محوطه‌های پیشاتاریخی دره خرم‌آباد در استان لرستان، که شامل غار‌ها و پناهگاه‌های صخره‌ای همچون یافته، کلدر، کنجی، قمری، گیلوران و گرارجنه است، با آثاری از زندگی انسان‌های نخستین بین ۶۰ تا ۶۳ هزار سال پیش، در بیستم تیرماه ۱۴۰۴ (۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ میلادی) طی اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس به ثبت جهانی رسید.

این مجموعه به‌عنوان بیست‌ونهمین اثر ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی جایگاهی ویژه در معرفی تمدن و فرهنگ بشری به خود اختصاص داده است.

این ثبت جهانی نه تنها تأییدی بر قدمت سکونت بشر در فلات ایران و رشته‌کوه زاگرس است، بلکه نشان‌دهنده نقش لرستان به‌عنوان یکی از کانون‌های شکل‌گیری تمدن بشری در غرب آسیاست.

غار یافته با کشف ابزار‌های سنگی و بقایای انسانی از دوران پارینه‌سنگی میانی، همواره یکی از مهم‌ترین شواهد باستان‌شناسی درباره مسیر تکامل انسان در جهان محسوب شده است.

از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز، این دستاورد می‌تواند نقطه عطفی در توسعه گردشگری پایدار لرستان باشد.

ثبت جهانی، فرصت‌های تازه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه، جذب گردشگر داخلی و خارجی، و افزایش توجه نهاد‌های ملی و بین‌المللی به حفاظت و مرمت این محوطه‌ها فراهم می‌آورد.

کارشناسان معتقدند که دره خرم‌آباد اکنون می‌تواند همانند پرسپولیس یا بیستون، به یکی از مراکز مطالعاتی مهم برای پژوهش‌های باستان‌شناسی و انسان‌شناسی در سطح جهان تبدیل شود.

به این ترتیب، ثبت جهانی دره خرم‌آباد نه‌فقط یک افتخار ملی برای ایران، بلکه یک رویداد مهم در تاریخ میراث مشترک بشری است؛ رویدادی که جایگاه لرستان را در نقشه تمدن‌های کهن پررنگ‌تر کرده و افق‌های تازه‌ای برای آینده فرهنگی، علمی و اقتصادی این منطقه گشوده است.