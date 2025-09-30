مدیر پایانه مرزی دوغارون گفت: به علت قطعی اینترنت در افغانستان، روند خروج کامیون‌ها و ناوگان تحاری از این گذرگاه مرزی به سمت افغانستان متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،اسماعیل پورعابد افزود: به علت قطعی اینترنت در افغانستان، از ساعت ۱۹ دیشب تا این لحظه روند خروج و پذیرش ناوگان تجاری از مرز دوغارون به سمت گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده است.

وی افزود: در حال حاضر دستکم ۸۰۰ دستگاه کامیون ایرانی و افغانستانی در پارکینگ‌های مرز دوغارون در انتظار خروج به سمت افغانستان هستند که با تداوم قطعی اینترنت، به این رقم افزوده خواهد شد.

مدیر پایانه مرزی دوغارون ادامه داد: همچنین امکان برقراری ارتباط مجازی و اینترنتی با طرف افغانستانی وجود ندارد و برای چاره اندیشی، از طریق هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد به دنبال برگزاری ملاقات مرزی با مسئولان کشور مقابل هستیم.

پورعابد بیان کرد: البته ورود ناوگان تجاری و کامیون‌های مستقر در افغانستان به مرز دوغارون ایران بدون هیچ مشکلی در جریان است و قطعی اینترنت فقط روند خروج را دچار اختلال کرده است.

وی خاطرنشان کرد: روزانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه کامیون از پایانه مرزی دوغارون به سمت افغانستان خارج می‌شوند و فرایند تردد ناوگان تجاری در این گذرگاه زمینی تا ساعت ۲۳ ادامه دارد.

بنابر اعلام رسانه ها، اینترنت از عصر روز گذشته در بخش‌های گسترده‌ای از کشور افغانستان قطع شده است. مقامات حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده‌اند که این محدودیت، موقتی خواهد بود.