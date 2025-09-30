کارت امید مادر از اول فروردین سال آینده به مادران واجد شرایط ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دبیر ستاد ملی جمعیت گفت: طرح کارت امید مادر از اول فروردین سال آینده در همه کشور و برای تمام مادران، بدون توجه به دهک درآمدی، اجرایی خواهد شد.

مرضیه وحید دستجردی گفت: کارت امید مادر به تمامی مادرانی که در سال ۱۴۰۵ فرزندشان را به دنیا بیاورند، داده می‌شود.

دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: براساس این طرح، ماهانه دو میلیون تومان برای فرزندان زیر دو سال به حساب مادران واریز خواهد شد.