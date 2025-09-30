پخش زنده
امروز: -
مستند ۵ قسمتی «نقطه صفر» روایت تلاش بانوان کارآفرین و مجموعه مستند «ملازمان حرم» راوی قصه شهدای لبنان از شبکههای مستند و افق پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند جدید پنجقسمتی «نقطه صفر» تولید شبکه مستند، از شنبه ۵ مهرماه هر شب ساعت ۱۹:۳۰ روی آنتن میرود.
این مجموعه پرترهای از پنج بانوی کارآفرین کشور است که با روایتهایی شخصیتمحور، به سختیها، تلاشها و مسیر موفقیت آنان در عرصههای مختلف میپردازد.
قسمت چهارم مستند «نقطه صفر» امشب روایتگر بانوی جوان ایرانی غزاله قنبرنژاد است که با همت و دانش تخصصی خود توانست در کنار همسرش محصولاتی استراتژیک همچون اسید لاکتیک را به تولید داخلی برساند؛ محصولاتی که پیشتر از خارج وارد میشدند.
مجموعه مستند «نقطه صفر» به تهیهکنندگی و کارگردانی سعید سبحانی سهشنبه ۸ مهر، ساعت ۱۹:۳۰ و بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.
مجموعه مستند «ملازمان حرم»
مجموعه مستند «ملازمان حرم» در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، با قسمتهایی ویژه درباره شهدای مقاومت لبنان و خانواده شهید نصرالله، از ۹ تا ۱۱ مهرماه ساعت ۲۱:۳۰ پخش میشود.
مجموعه مستند «ملازمان حرم» به تهیهکنندگی شهرام ناصری و کارگردانی محسن اردستانی، همزمان با فرارسیدن سالگرد شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله، چند قسمت ویژه از فصل ششم خود را به شهدای مقاومت لبنان و خانواده شهید نصرالله اختصاص داده است.
روز چهارشنبه ۹ مهرماه این برنامه با محوریت گفتوگو با خانواده شهید فواد شکر روی آنتن خواهد رفت ، در ادامه، پنجشنبه ۱۰ مهرماه به گفتوگو با خانواده شهید کرکی اختصاص دارد و روز جمعه ۱۱ مهرماه نیز مخاطبان شاهد گفتوگویی اختصاصی با زینب نصرالله، دختر شهید سید حسن نصرالله، خواهند بود.
اجرای این ویژهبرنامهها را فضهسادات حسینی ، بر عهده داردو هر قسمت رأس ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۴ خواهد بود.