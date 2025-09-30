ارسال ۳۰۰ مقاله به همایش «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول»
همایش ملی ثبت اموال غیرمنقول در تاریخ ۲۴ مهر با حضور پژوهشگران و مسئولان کشوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
دبیر همایش «تحلیل و نقد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول»، گفت:تا کنون ۳۰۰ مقاله و اثر به دبیرخانه همایش ارسال شده است. از این تعداد، ۳۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شده و در روز همایش ارائه میشوند.
هنگام غضنفری افزود: این همایش به بررسی تحلیل نقد قانون الزام قانون اموال غیرمنقول در سامانه کاتب ثبت اسناد رسمی برگزار خواهد و فرصتی مناسب برای تبادل نظر و ارائه دیدگاههای جدید در زمینه ثبت اموال غیرمنقول به شمار میرود.
وی گفت: از همه علاقهمندان و پژوهشگران در این حوزه دعوت میشوند تا در این رویداد علمی مهم شرکت نمایند.