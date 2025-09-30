مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد گفت: شمار ازدواج‌های ثبت شدۀ استان با ۱۰۰ فقره افزایش نسبت به ۶ ماه اول پارسال به ۲ هزارو ۸۲۵ مورد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد در نشست ستاد جوانی جمعیت با اشاره به اینکه رتبه استان در زمینه ازدواج از ۳۰ به ۱۱ رسید، افزود: امسال ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به دو هزارو ۴۴۸ جوان متقاضی پرداخت شد.

پارسایی افزود: بیش از ۴ هزار جوان در استان در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند

وی گفت: میزان ولادت در استان با ۶ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه پارسال به ۴ هزارو ۲۸۵ تولد کاهش یافت.

به گفته پارسائی امسال ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات فرزند آوری پرداخت شد.