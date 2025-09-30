به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباسعلی مصرزاده گفت: تهران امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع مدیریت منابع آبی خود قرار دارد. کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها، افت ۴۲ درصدی ورودی سد‌ها و رسیدن اغلب سد‌های پایتخت به مرز حجم مرده، زنگ خطری جدی برای آینده کلان‌شهر است. تحلیل‌گران حوزه آب معتقدند که اگر سیاست‌های مصرف اصلاح نشود، تهران در سال‌های پیش‌رو با کمبود گسترده آب شرب روبه‌رو خواهد شد.

سد‌های تهران در وضعیت قرمز

وی گفت: آخرین پایش شرکت مدیریت منابع آب نشان می‌دهد ذخیره سد‌های تهران در مهرماه تنها ۲۵۸ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل ۲۲۷ میلیون مترمکعب کمتر است. از پنج سد اصلی تهران، فقط سد طالقان شرایط نسبتاً پایداری دارد و دیگر سد‌ها تقریباً به حجم مرده رسیده‌اند. این وضعیت، استفاده از هر قطره آب را به چالشی جدی بدل کرده است. سال گذشته بیش از ۳۹۰ میلیون مترمکعب پساب در تهران تولید شده است؛ رقمی که معادل نیمی از ظرفیت ذخیره فعلی سد‌های پایتخت است. این حجم از آب تصفیه‌شده قابلیت جایگزینی با آب شرب در مصارف غیرضروری مانند آبیاری فضای سبز، شست‌وشوی شهری و حتی فرآیند‌های صنعتی را دارد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، با اشاره به ظرفیت بالای شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب پایتخت می‌گوید: «زیرساخت‌های لازم برای جایگزینی مصرف آب خام با پساب در بخش صنعت و فضای سبز کاملاً فراهم است و مطابق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون هوای پاک، صنایع موظف به استفاده از پساب هستند. ادامه برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی نه‌تنها ذخایر آبی تهران را تهدید می‌کند بلکه باعث نشست زمین و بحران‌های زیست‌محیطی می‌شود.»

به گفته مصرزاده، تاکنون قرارداد‌های متعددی با صنایع بزرگ نظیر پالایشگاه تهران، نفت بهران، ایرانول و کربن بارد برای تأمین آب از پساب امضا شده است. به‌عنوان نمونه، پالایشگاه تهران در سال گذشته ۱۹ میلیون مترمکعب پساب برداشت کرده که حدود ۵ درصد از کل تولید پساب شهر تهران است. فعالیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهر تهران نیز این امکان را فراهم کرده که سالانه بیش از ۳۹۰ میلیون مترمکعب پساب استاندارد تولید شود. تعداد زیادی از صنایع در مجاورت کانال خروجی پساب تصفیه خانه‌های بزرگ شهر تهران قرار دارند، ولی هنوز تمایلی برای استفاده از این منبع پایدار آب دیده نمی‌شود و این صنایع همچنان از سایر منابع آب استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: کارشناسان حوزه آب بر این باورند که بحران کنونی می‌تواند فرصتی برای تحول در الگوی مصرف باشد. پساب نه‌تنها می‌تواند امنیت آبی صنایع و فضای سبز شهری را تضمین کند، بلکه با کاهش برداشت از منابع زیرزمینی، پایداری اکوسیستم تهران را نیز حفظ خواهد کرد. اجرای کامل قانون و نظارت سخت‌گیرانه بر صنایع، شرط موفقیت این برنامه است.