به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پژمان یاری گفت: برگزاری جشن ازدواج آسان، اهدایی بسته‌های حمایتی و جهیزیه به نوعروسان، پرداخت تسهیلات سفر‌های زیارتی و سیاحتی و مشاوره قبل حین و بعد از ازدواج از جمله این طرح‌ها است..

وی افزود:۱۱۲ کارگاه؛ آموزشی و ۲۸ دوره آموزشی با موضوعات جوانی جمعیت ازدواج و خانواده و سبک سالم زندگی تا پایان امسال در استان برگزار می‌شود.

وی گفت: ۲ طرح ملی در زمینه فرزندآوری و ازدواج با عنوان جشنواره خانواده و کودک و دور‌های سراسری مهارت افزایی زوج‌های جوان در استان برگزار می‌شود.