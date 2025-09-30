به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به تصادف اتوبوس دانشکده پیراپزشکی با تریلی که صبح امروز در محور سمنان به سرخه اتفاق افتاد و منجر به فوت ۲ دانشجو شد گفت: با بررسی کارشناسان تصادفات و جمع بندی شواهد و قرائن علت این حادثه عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده اتوبوس و عدم رعایت نکات ایمنی هنگام توقف از طرف تریلی اعلام شد.

صبح امروز تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه و تریلی در محور سمنان - سرخه دو کشته و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. متوفیان خانم ها نرگس فتحی نژاد ۲۰ ساله و سیده زینب شعنی ۲۵ ساله هستند که در دم جان باختند .

مصدومان حادثه دختران دانشجو با میانگین سنی ۲۱ سال و راننده اتوبوس با ۳۲ سال سن هستند