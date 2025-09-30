به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ۶۵ دانش آموز در فاجعه ریزش ساختمان دو طبقه قدیمی یک مدرسه شبانه روزی در ایالت جاوه شرقی اندونزی، زیر آوار مدفون شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما از کوالالامپور، در فاجعه ریزش ساختمان یک مدرسه شبانه روزی در جاوه شرقی اندونزی دست‌کم ده دانش‌آموز کشته، ده‌ها نفر زخمی و ۶۵ نفر هم زیر آوار سنگین بتن مدفون شده‌اند.

ساختمان قدیمی مدرسه شبانه‌روزی اسلامی "الـخوزینی" در شهر سیدوارجو در استان جاوه شرقی، هنگام نماز فرو ریخت.

نیرو‌های امدادی بیش از ۱۶ ساعت پس از حادثه همچنان با رساندن اکسیژن و آب به زیر آوار تلاش می‌کنند؛ جان برخی از محبوس‌شدگان زنده را نجات دهند.

به گفته معاون فرماندار جاوه شرقی نیرو‌های امدادی توانسته‌اند جان ۱۵ دانش آموز مجروح محبوس در زیر آوار را نجات دهند.

عملیات نجات جان هفت دانش آموز زنده دیگر هم در دست اقدام است.

اجساد تعدادی از جان باختگان نیز پس از خروج از زیر آوار تحویل خانواده هایشان شده است، اما همچنان نام ۶۵ دانش آموز همچنان در فهرست مفقودان این حادثه ثبت است.

۹۹ دانش آموز دیگر هم هنگام فرار از محل مصدوم شده‌اند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

کارشناسان علت فروریختن این ساختمان دو طبقه قدیمی را ساخت غیر قانونی دو طبقه اضافه در حال ساخت اعلام کرده‌اند.