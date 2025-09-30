

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس کل دادگستری لرستان در جریان بازدید از سرای سالمندان «صدیق» خرم‌آباد و دیدار با جمعی از سالمندان این مرکز اظهار کرد: در راستای بررسی خدمات بهزیستی به گروه‌های آسیب‌پذیر، امروز توفیق حضور در جمع پدران و مادران بزرگواری را پیدا کردیم که سال‌های زیادی ازعمر خود را در خدمت به کشور گذرانده‌اند.

حجت‌الاسلام سعید شهواری افزود: هدف از این بازدید، ارزیابی کیفیت خدمات مرکز بود که وضعیت موجود رضایت‌بخش ارزیابی شد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت جایگاه سالمندان گفت: اگرچه شرایط کنونی مطلوب است، اما باید توجه داشت که آنها، پدران و مادران ما محسوب می‌شوند و تکریم و احترام به آنان وظیفه‌ای همگانی است، بنابراین انتظار می‌رود اهتمام بیشتری برای ارتقای کیفیت خدمات به آنها صورت گیرد.

شهواری همچنین با دعوت از خیران استان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری سالمندان نیازمند حمایت‌های جدی هستند و شایسته است خیرانی که در زمینه‌های مختلف خدمت می‌کنند، در این عرصه نیز حضوری فعال داشته باشند.

وی ادامه داد: دادگستری استان نیز حمایت‌های حقوقی و قضایی لازم برای پشتیبانی از این مراکز را در دستور کار دارد. امروز نیز دادستان و معاون پیشگیری دادگستری در این بازدید ما را همراهی کردند و مجموعه دادگستری آمادگی کامل دارد تا با بسیج ظرفیت‌ها در جهت کاهش مشکلات این مراکز همکاری کند.