تأکید رئیس کل دادگستری لرستان بر ارتقای کیفیت خدمترسانی به سالمندان
رئیس کل دادگستری لرستان در جریان بازدید از سرای سالمندان «صدیق» خرمآباد بر لزوم ارتقای کیفیت خدماترسانی به سالمندان تأکید کرد و از خیرین استان خواست در حمایت از این مراکز نقشآفرینی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس کل دادگستری لرستان در جریان بازدید از سرای سالمندان «صدیق» خرمآباد و دیدار با جمعی از سالمندان این مرکز اظهار کرد: در راستای بررسی خدمات بهزیستی به گروههای آسیبپذیر، امروز توفیق حضور در جمع پدران و مادران بزرگواری را پیدا کردیم که سالهای زیادی ازعمر خود را در خدمت به کشور گذراندهاند.
حجتالاسلام سعید شهواری افزود: هدف از این بازدید، ارزیابی کیفیت خدمات مرکز بود که وضعیت موجود رضایتبخش ارزیابی شد.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت جایگاه سالمندان گفت: اگرچه شرایط کنونی مطلوب است، اما باید توجه داشت که آنها، پدران و مادران ما محسوب میشوند و تکریم و احترام به آنان وظیفهای همگانی است، بنابراین انتظار میرود اهتمام بیشتری برای ارتقای کیفیت خدمات به آنها صورت گیرد.
شهواری همچنین با دعوت از خیران استان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری سالمندان نیازمند حمایتهای جدی هستند و شایسته است خیرانی که در زمینههای مختلف خدمت میکنند، در این عرصه نیز حضوری فعال داشته باشند.
وی ادامه داد: دادگستری استان نیز حمایتهای حقوقی و قضایی لازم برای پشتیبانی از این مراکز را در دستور کار دارد. امروز نیز دادستان و معاون پیشگیری دادگستری در این بازدید ما را همراهی کردند و مجموعه دادگستری آمادگی کامل دارد تا با بسیج ظرفیتها در جهت کاهش مشکلات این مراکز همکاری کند.