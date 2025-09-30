پخش زنده
امروز: -
میزان توزیع کود در مزارع استان اصفهان ۲۶ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان گفت: در بهار و تابستان امسال ۲۲ هزار و ۵۲۰ تن کود در اراضی کشاورزی استان توزیع شده، که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۶ درصد رشد داشته است.
رضا نژاد احمدی در خصوص عوامل این افزایش ادامه داد:همکاری پتروشیمیها در تامین و ارائه این ماده به چرخه مصرف کشاورزی به ویژه با افزایش قیمت کود، موجب جبران هزینههای تولید آنان شده و رغبت شان را برای مشارکت بیشتر بالا برده است.
نژاد احمدی افزود: از آنجا که کود توزیعی به شکل یارانهای در اختیار کشاورزان قرار گرفته، انتظار ما بهبود کیفیت و ارتقای تولید در صنعت کشاورزی استان است.
اصفهان از پیشتازان صنعت کشاورزی ایران با ۵۶۸ هزار هکتار اراضی (معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور) است.
شرایط متنوع آب و هوایی این استان، استعداد تولید انواع محصولات را دارد بهگونهای که در مناطق گرم و خشک آن خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام و گردو و در مناطق معتدل و سرد انواع محصولات دانهدار و هستهدار کشت میشود.
مجموع اراضی زراعی قابل کشت استان حدود ۴۸۵ هزار هکتار است که در سالهای آبی با بارش معمول، ۷۰ درصد آن به کشت محصولات زراعی مانند انواع غلات، حبوبات و محصولات علوفهای، جالیزی و انواع سبزی و صیفی اختصاص مییابد.
تولید سالانه محصولات زراعی استان در شرایط عادی حدود ۴.۶ میلیون تن و مجموع اراضی باغی استان حدود ۸۵ هزار هکتار است. همچنین مجموع تولیدات باغی و گلخانهای این خطه در شرایط عادی حدود ۸۸۶ هزار تن برآورد میشود.