فرمانده نیروی انتظامی الیگودرز گفت: پلیس آگاهی شهرستان الیگودرز باند ۴ نفره کلاهبرداری را که در سامانه‌های خرید و فروش کالا و خدمات اقدام به کلاهبرداری می‌کردند شناسایی و دستگیر کردند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی الیگودرز از شناسایی و دستگیری ۴ متهم که از طریق رسید ساز جعلی اقدام به کلاهبرداری ۱۰ میلیاردی از شهروندان کرده بودند، خبر داد.

سرهنگ علی اسدالهی گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق رسیدساز جعلی، بلافاصله مراتب در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس آگاهی الیگودرز با استفاده از ابزار‌های پلیسی موفق شدند ۴ کلاهبرداران را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آنان را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی الیگودرز تصریح کرد: متهمان سابقه دار که تحت تعقیب قضایی چندین استان کشور نیز می‌باشند، از طریق شبکه‌های مجازی، قربانیان خود را شناسایی و با خرید کالا از آنان و ارائه رسید پرداخت موفقیت آمیز وجه، با استفاده از نرم افزار‌های رسید ساز جعلی بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند.

سرهنگ اسدالهی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات بعمل آمده به ۵ فقره کلاهبرداری به این روش در الیگودرز و شهرستان‌های همجوار اعتراف کرده‌اند، همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی الیگودرز در پایان گفت: شهروندان محترم باید توجه داشته باشند که در معاملات و داد و ستد‌ها صرفاً به رسید ارائه شده توسط خریدار اعتماد نکرده و با فعال سازی سامانه پیامکی و کنترل گردش حساب و موجودی خود از واریز وجه اطمینان حاصل کنند.