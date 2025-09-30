به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکرم رجای، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲ گفت: هم‌زمان با گرامیداشت هفته ملی سالمند (۷ تا ۱۴ مهرماه)، مجموعه‌ای جامع از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی باهدف اصلی تکریم جایگاه رفیع سالمندان و ارتقای سطح نشاط اجتماعی آنان در سطح محلات منطقه کلید خورد.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه سالمندان به‌عنوان «گنجینه‌های ارزشمند شهر» گفت: باهدف تقویت نشاط و مشارکت اجتماعی این قشر، آیین شادپیمایی سالمندی و جشن بزرگ افتتاحیه آغاز هفته سالمند در بوستان ستارخان با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از سالمندان محلات برگزار شد.

وی افزود: در حاشیه آیین شادپیمایی، نمایشگاهی از آثار، دستاورد‌های هنری و صنایع‌دستی سالمندان منطقه برپا شد که توانمندی‌ها و روحیه پرنشاط این عزیزان را به نمایش گذاشت.

رجای گفت: علاوه بر برنامه‌های شاد و تفریحی، با همکاری مراکز درمانی و کلینیک‌های تخصصی طب سالمندی، میز‌های خدمت ویژه‌ای دایر و مشاوره‌های تخصصی و خدمات رایگان در حوزه‌های سلامت، تغذیه و طب سالمندی به بیش از ۶۰۰ شرکت‌کننده ارائه شد.

به گفته معاون شهردار منطقه ۲ مسابقات شناختی، نشاط سالمندی و ورزشی «قهرمان شهر» از دیگر بخش‌های جذاب این رویداد بود که در پایان از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.