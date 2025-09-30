مهدی نجفی، پژوهشگر ادبی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با توجه به نامگذاری روزهای هفتم و هشتم مهر هر سال به نام شمس و مولانا گفت: دیدار و دوستی مولانا و شمس، جرقه خلق آثاری چون مثنوی معنوی و راهنمایی برای انتقال عشق، حکمت و معرفت به نسل‌های بعد شد.

وی با اشاره به اهمیت زبان فارسی در آثار مولانا گفت: دیدار مولانا و شمس تبریزی مسیر زندگی و اندیشه او را دگرگون و زبان فارسی را به ابزار اصلی بیان عشق و عرفان بدل کرد.

نجفی گفت: مولوی به زبان‌های دیگر از جمله عربی تسلط داشت، اما آگاهانه فارسی را برای بیان اندیشه‌های عرفانی خود برگزید.



مهدی نجفی با اشاره به بیت : مسلمانان، مسلمانان، زبانِ پارسی گویم / که نَبْوَد شرط در جمعی شکر خوردن به تنهایی ، گفت: مولوی موارد دیگری امثال این بیت دارد؛ مثلا در جایی فارسی را زبان ذوق و چَشِش و کَشِش می‌داند:

پارسی گوییم، یعنی این کَشِش / زان طَرَف آید که آمد آن چَشِش

این پژوهشگر ادبی افزود: این انتخاب زبان، باعث شد فارسی به زبان اصلی بیان اندیشه‌های عرفانی بدل شود و جایگاه خود را در جهان اسلام تثبیت کند.

نجفی همچنین یادآور شد که آثار ارزشمندی مانند از «دریا به دریا: کشف‌الابیات مثنوی» ، نقش مهمی در تعمیق مطالعات و آموزش زبان و ادبیات فارسی ایفا می‌کنند.